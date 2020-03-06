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Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'i Esen Püsküllü'ye bir bakın! İşte Yeşilçam oyuncusunun son hali

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Esen Püsküllü, şimdilerde emekli hayatı yaşıyor. 16 temmuz 1946 İstanbul doğumlu, sinemaya SES dergisinin açmış olduğu yarışmada finale kalarak adım atmış Esen Püsküllü'yü hatırladınız mı? Kendisini çoğunlukla Sadri Alışık, Erol Büyükburç, Cüneyt Arkın ve Fikret Hakan'lı filmlerden hatırlayabilirsiniz. Püsküllü, 'Malkoçoğlu - Akıncılar Geliyor' filminde prenses rolünde oynayarak hafızalara kazındı. Şimdilerde gözlerden uzak ailesi ve torunlarıyla hayatın keyfini çıkaran Esen Püsküllü 73 yaşında. İşte Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında yer alan ve hala güzelliği ile dikkat çeken Esen Püsküllü ve Yeşilçam oyuncularının değişimi...

06.03.2020 16:34 - Son Güncelleme: 06.03.2020 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





