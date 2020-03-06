Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'i Esen Püsküllü'ye bir bakın! İşte Yeşilçam oyuncusunun son hali
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Esen Püsküllü, şimdilerde emekli hayatı yaşıyor. 16 temmuz 1946 İstanbul doğumlu, sinemaya SES dergisinin açmış olduğu yarışmada finale kalarak adım atmış Esen Püsküllü'yü hatırladınız mı? Kendisini çoğunlukla Sadri Alışık, Erol Büyükburç, Cüneyt Arkın ve Fikret Hakan'lı filmlerden hatırlayabilirsiniz. Püsküllü, 'Malkoçoğlu - Akıncılar Geliyor' filminde prenses rolünde oynayarak hafızalara kazındı. Şimdilerde gözlerden uzak ailesi ve torunlarıyla hayatın keyfini çıkaran Esen Püsküllü 73 yaşında. İşte Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında yer alan ve hala güzelliği ile dikkat çeken Esen Püsküllü ve Yeşilçam oyuncularının değişimi...
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'i Esen Püsküllü'nün son haline bir bakın! Yıllar geçse bile güzelliğinden bir gram eksilmemiş... 16 temmuz 1946 İstanbul doğumlu, sinemaya SES dergisinin açmış olduğu yarışmada finale kalarak adım atmış Esen Püsküllü'yü hatırladınız mı? Esen Püsküllü bugüne dek oynadığı 74 filmin 27'sinde başroldeydi. Kendisini çoğunlukla Sadri Alışık, Erol Büyükburç, Cüneyt Arkın ve Fikret Hakan'lı filmlerden hatırlayabilirsiniz.
YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ
Esen Hanım, Sadri Alışık'la 'Ah Müjgan ah!' filmiyle de hafızalara kazınmıştı. Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte Esen Püsküllü ve diğer Yeşilçam oyuncularının son hali...