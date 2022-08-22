Malezya Kraliçesi Tunku Azizah set ziyaretinde! ATV’den yeni sezona bomba giriş: Kuruluş Osman, Ben Bu Cihana Sığmazam...

TEŞEKKÜR MESAJI

"Dizilerimizi çok seven ve ilgiyle takip eden Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah'ı platomuzda ağırlamaktan şeref duyduk. Ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyor, kardeş Malezya halkına selamlarımızı iletiyorum."