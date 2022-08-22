Malezya Kraliçesi Tunku Azizah set ziyaretinde! ATV'den yeni sezona bomba giriş: Kuruluş Osman, Ben Bu Cihana Sığmazam...
ATV'den yeni sezona bomba giriş! Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başarısı, sınırları aşmıştı. Pek çok farklı ülkede gösterilen dizinin Riva'daki platosunda çok önemli bir misafir vardı. 'Kuruluş Osman' dizisinin çekildiği Bozdağ Film Platolarını Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Prensesler Afzan Aminah, Jihan Azizah ve Malezya heyeti ziyaret etti. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde ise aksiyonu bol, heyecan dolu sahneler çekildi.
MALEZYA KRALİÇESİ'NDEN ATV'YE SET ZİYARETİ!
ATV'den yeni sezona bomba giriş... Malezya Kraliçesi Tunku Azizah set ziyaretinde!
ATV dizilerinin oyuncuları yeni sezon için çalışmalara devam ediyor. Kuruluş Osman ekibi, önceki gün dizinin hayranı Malezya Kraliçesi'ni sette ağırladı.
Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sahnelerin çekildiği alanlarda Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah'ı ağırladı. Dün resmi Instagram hesabından bu anlamlı ziyarete dair fotoğrafları paylaşan Bozdağ, şöyle dedi:
TEŞEKKÜR MESAJI
"Dizilerimizi çok seven ve ilgiyle takip eden Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah'ı platomuzda ağırlamaktan şeref duyduk. Ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyor, kardeş Malezya halkına selamlarımızı iletiyorum."
Azizah Aminah Hanımefendi ile Prensesler Afzan Aminah ve Jihan Azizah, çok sevdikleri dizinin çekildiği yerleri büyük bir ilgiyle gezdi.