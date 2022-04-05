Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir’in hapsi isteniyor! Eşi Seval Bazencir’e baltayla saldırıp dehşeti yaşatmıştı...

'DEFALARCA ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM'

Genç kadın eşi Yusuf Bazencir ile son zamanlarda kendisini defalarca aldatmasından dolayı tartışma yaşadığını ve evlilik birliğinin sarsılmaya başladığını anlattı. Olay günü ise tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı boşanma kararı aldıklarını ve eşi Yusuf Bazencir'e eve gelmemesini söylediğini belirtti.