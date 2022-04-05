Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in hapsi isteniyor! Eşi Seval Bazencir'e baltayla saldırıp dehşeti yaşatmıştı...
Eşi Seval Bazencir'e baltayla saldırıp kapıyı parçalamıştı... Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in hapsi isteniyor! Baltayla evin kapısını girmeye çalışarak eşi Seval'e dehşeti yaşatan Yusuf Bazencir'in o gece neler yaptığı ortaya çıkmış ve yaşanan korku dolu anlar günlerce konuşulmuştu. Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Silahla Tehdit' suçunu işlediği belirtilen Bazencir hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
BALTAYLA EVİN KAPISINA DAYANDI!
Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırmıştı.
Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlatmıştı.
'DEFALARCA ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM'
Genç kadın eşi Yusuf Bazencir ile son zamanlarda kendisini defalarca aldatmasından dolayı tartışma yaşadığını ve evlilik birliğinin sarsılmaya başladığını anlattı. Olay günü ise tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı boşanma kararı aldıklarını ve eşi Yusuf Bazencir'e eve gelmemesini söylediğini belirtti.