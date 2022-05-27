Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir’in cezası belli oldu! Baltayla eve saldırmıştı! Mahkeme çıkışı ’evliliğimizde sorun yok’ pozu

KADES'İ KULLANDI

Polis merkezinde ifade veren Seval Bazencir, ''Eşim 'bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla ikamet kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırarak açmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayacak küfürler savurdu. Bende hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdi ki gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim'' diye konuşmuştu.