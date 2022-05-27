Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir’in cezası belli oldu! Baltayla eve saldırmıştı! Mahkeme çıkışı 'evliliğimizde sorun yok' pozu
Baltayla eve saldırmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in cezası belli oldu! Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in eşi Seval Bazencir'i silahla tehdit etme suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bugün görülen duruşmaya çift birlikte katıldı. Seval Bazencir, mahkemede şikayetinden vazgeçerek eşinin kendisini tehdit etmediğini söyledi. Yusuf Bazencir ise savunmasında evliliklerinin güzel bir şekilde devam ettiğini olayın o anki öfkesiyle gerçekleştiğini ileri sürdü. Mahkeme Seval Bazencir'in eşini kurtarmaya yönelik ifade verdiğini, karakolda verilen ifade göz önünde bulundurulduğunu gerekçe göstererek Yusuf Bazencir'e 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Çift duruşma çıkışı evliliklerinde sorun olmadığını söyleyerek mutluluk pozu verdi.
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in cezası belli oldu! Baltayla eve saldırmıştı! Duruşma sonrası mahkeme salonundan çıkan ikiliden 'evliliğimizde sorun yok' pozu geldi.
Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış, korkudan telaşa kapılan genç kadın, KADES uygulaması aracılığıyla polisten yardım istemişti.
KADES'İ KULLANDI
Polis merkezinde ifade veren Seval Bazencir, ''Eşim 'bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla ikamet kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırarak açmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayacak küfürler savurdu. Bende hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdi ki gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim'' diye konuşmuştu.
HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede, Yusuf Bazencir'in kapıyı açmaya çalıştığı sırada müşteki Seval Bazancir'e hitaben 'Seni elime geçirirsem geberteceğim' şeklinde tehditte bulunduğu, müştekinin olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, akabinde 15 Mart 2022 tarihinde ise Seval Bazancir'in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı kaydedildi. Yusuf Bazancir'in üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğinin ve pişman olduğunu belirttiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli hakkında 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Yusuf Bazencir ve eşi Seval Bazencir avukatlarıyla birlikte katıldı. Seval Bazencir'in celse arasında ''Eşimle aramızda tartışma çıkmıştı. Fiziksel şiddet ve tehdit yoktur'' diyerek şikayetten vazgeçtiği görüldü.