Mahsun Kırmızıgül’ün ’ihanet videosu’nun ardından kardeşinin eşinden şok ifadeler! Yusuf Bazencir, Seval Bazencir’e dehşeti yaşatmıştı

Seval Bazencir'in yaşadığı şokun ardından verdiği ifadesine ulaşıldı.

Genç kadın eşiyle arasındaki kavganın kendisini defalarca aldatmasını anlamasından dolayı kaynaklandığını, bu nedenle son zamanlarda evliliğinin düzgün gitmediğini belirtti.