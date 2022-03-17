Mahsun Kırmızıgül'ün 'ihanet videosu'nun ardından kardeşinin eşinden şok ifadeler! Yusuf Bazencir, Seval Bazencir'e dehşeti yaşatmıştı
Mahsun Kırmızıgül'ün 'ihanet videosu'nun ardından kardeşi Yusuf Bazencir'in eşi Seval Bazencir'den şok ifadeler geldi. Geçtiğimiz günlerde baltayla evin kapısını girmeye çalışarak eşi Seval'a dehşeti yaşatan Yusuf Bazencir'in o gece neler yaptığı ortaya çıktı. Seval Bazencir yaşadıklarını anlattı, abi kardeşin 'ihanet' iddiasıyla gündeme gelmesi dikkat çekti. Önceki gün Mahsun Kırmızıgül'ün de eşi Ece Binay'ı aldattığı iddia edilmiş, ortaya çıkan görüntü ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
AİLE BOYU İHANET!
Mahsun Kırmızıgül'ün 'ihanet videosu'nun ardından kardeşinin eşinden şok ifadeler! Yusuf Bazencir, Seval Bazencir'e dehşeti yaşatmıştı
BALTAYLA EVİN KAPISINA DAYANDI!
Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış, korkudan telaşa kapılan genç kadın, KADES uygulaması aracılığıyla polisten yardım istemişti.
Seval Bazencir işte böyle kurtuldu...
Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir 5 yıl önce dünya evine girdiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışmış telaşa kapılan genç kadın telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırmıştı.
Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli eşiyle telefonda tartışma çıktığını daha sonra eşinin kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlatmıştı.