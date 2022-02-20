Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay açıklama! 'Rezalet bir şey' dedi silikon ve parasız adam itirafı şaşkına çevirdi...

"REZALET BİR ŞEY"

Posta'nın haberine göre; Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna ise "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" yanıtını verdi.

Gizem Tuncer'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü.