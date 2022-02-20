Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay açıklama! 'Rezalet bir şey' dedi silikon ve parasız adam itirafı şaşkına çevirdi
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den olay açıklama! 'Rezalet bir şey' dedi silikon ve parasız adam itirafı şaşkına çevirdi... "Parasız adam gereksiz adamdır" diyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer gündeme bomba gibi düşen açıklamalara imza attı. Sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran 60 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer'in kızı da kendisi gibi sanat camiasından. Gizem Tuncer babasının aksine türkülerle değil pop müzikle ilgileniyor. 30 yaşındaki Gizem Tuncer önce 90 kilodan 50 kiloya düştü. Sonrasında ise bir takım estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü.
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer açıklamalarıyla tepki çekti. Daha önce "Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum" açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer son verdiği röportajda olay sözlere imza attı.
"REZALET BİR ŞEY"
Posta'nın haberine göre; Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna ise "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın" yanıtını verdi.
Gizem Tuncer'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü.
SİLİKON İTİRAFI
Gizem Tuncer silikon itirafında da bulundu. Tuncer "Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var. İsteyen istediğini yaptırsın ama herkesin aynılaşmasını biraz garip buluyorum. Yoksa güzellik de göreceli tabii" dedi.