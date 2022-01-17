Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti'ye aldı ortalığı kırdı geçti! "Hanım Halil Ergün'e benzedi"
Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti'ye aldı ortalığı kırdı geçti! Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, konuk olduğu programda eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktor aracılığıyla botoks yaptırdıklarını itiraf etti. Eşindeki büyük değişimden bahseden Mahmut Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" sözleri ile sosyal medyada gündem oldu. İşte Mahmut Tuncer'in eşi...
"HANIM HALİL ERGÜN'E BENZEDİ"
Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti'ye aldı, ortalığı kırdı geçti!
Ivana Sert, Ece Uslu, Mahmut Tuncer, Müfit Can Saçıntı, Armağan Oğuz, Gülçin Kültür Şahin ve Murat Kılıç bu hafta Okan Bayülgen'in programının konuğu oldu.
Mahmut Tuncer ise programa damga vuran isim oldu. Ünlü türkücü Tuncer, eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktor aracılığıyla botoks yaptırdıklarını açıkladı. Tuncer, eşinin yüzünde büyük bir değişim olduğunu söyledi.
Mahmut Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" sözleri ile hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri kahkahalara boğdu.
GİZEM TUNCER DE AYNI YORUMU YAPMIŞTI
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer geçtiğimiz haftalarda de burun estetiği yaptırdığını açıklamıştı. Tuncer, "Botoksta yaptırdım. Annem de yaptırdı. Ama annem botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" demişti.