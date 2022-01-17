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Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti'ye aldı ortalığı kırdı geçti! "Hanım Halil Ergün'e benzedi"

Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti'ye aldı ortalığı kırdı geçti! Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, konuk olduğu programda eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktor aracılığıyla botoks yaptırdıklarını itiraf etti. Eşindeki büyük değişimden bahseden Mahmut Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" sözleri ile sosyal medyada gündem oldu. İşte Mahmut Tuncer'in eşi...

17.01.2022 11:56 - Son Güncelleme: 17.01.2022 12:01
Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti’ye aldı ortalığı kırdı geçti! Hanım Halil Ergün’e benzedi

"HANIM HALİL ERGÜN'E BENZEDİ"

Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti'ye aldı, ortalığı kırdı geçti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti’ye aldı ortalığı kırdı geçti! Hanım Halil Ergün’e benzedi

Ivana Sert, Ece Uslu, Mahmut Tuncer, Müfit Can Saçıntı, Armağan Oğuz, Gülçin Kültür Şahin ve Murat Kılıç bu hafta Okan Bayülgen'in programının konuğu oldu.

Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti’ye aldı ortalığı kırdı geçti! Hanım Halil Ergün’e benzedi

Mahmut Tuncer ise programa damga vuran isim oldu. Ünlü türkücü Tuncer, eşiyle birlikte tanıdıkları bir doktor aracılığıyla botoks yaptırdıklarını açıkladı. Tuncer, eşinin yüzünde büyük bir değişim olduğunu söyledi.

Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti’ye aldı ortalığı kırdı geçti! Hanım Halil Ergün’e benzedi

Mahmut Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" sözleri ile hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri kahkahalara boğdu.

Mahmut Tuncer eşini botoks sonrası fena ti’ye aldı ortalığı kırdı geçti! Hanım Halil Ergün’e benzedi

GİZEM TUNCER DE AYNI YORUMU YAPMIŞTI

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer geçtiğimiz haftalarda de burun estetiği yaptırdığını açıklamıştı. Tuncer, "Botoksta yaptırdım. Annem de yaptırdı. Ama annem botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" demişti.

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