Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!
Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay, Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde 'Yıldızlar Geçidi' konserleri kapsamında vereceği konser öncesi Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay, otelde gürültü yaptıkları için Ali Sunal'la kavga ettiği iddialarına cevap verirken, boynundaki kolye ile dikkat çekti. Berkay'ın taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı.
29.07.2020 09:34
- Son Güncelleme: 29.07.2020 09:36
Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde vereceği konser öncesi Nişantaşı'na gelen ve kahve içen popçu Berkay Şahin'in, 37 bin euro'luk (300 bin TL) altın kolyesi dikkat çekti.
Berkay Şahin, gazetecilerin, kolyesi ile ilgili "Gerçek altın mı?" sorularına, "Evet" cevabını verdi.
Ünlü şarkıcı, bir otelde gürültü yaptıkları için Ali Sunal'la tartıştıkları haberlerini yalanladı.
Berkay'ın yazlık bir otelde orkestrası ile şarkı söylerken, ailesi ile uyumaya çalışan Ali Sunal'ın gürültüden rahatsız olup, ünlü şarkıcı ile tartışma yaşadığı haberleri medyaya yansımıştı.
"Öyle bir şey olmadı. Ali zaten gereken şeyi açıkladı. Yanlış bir haber. Hatta bana, 'Senin olduğunu bilseydim bir saat önceden gelir, size eşlik ederdik' dedi."
"BEĞENDİM ALDIM"
Öte yandan 'Yıldızlar Geçidi' konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesine çıkan Berkay, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı
300 BİN TL
Değeri 300 bin TL olan altın kolyesiyle ilgili sorulara sinirlenen şarkıcı, "Artık giyindiklerlimle, kullandıklarımla gündeme gelmek istemiyorum. Beğendim aldım abi!" dedi.