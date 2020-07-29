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Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!

Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay, Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde 'Yıldızlar Geçidi' konserleri kapsamında vereceği konser öncesi Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay, otelde gürültü yaptıkları için Ali Sunal'la kavga ettiği iddialarına cevap verirken, boynundaki kolye ile dikkat çekti. Berkay'ın taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı.

29.07.2020 09:34 - Son Güncelleme: 29.07.2020 09:36
Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!

Harbiye Cemil Topuzlu sahnesinde vereceği konser öncesi Nişantaşı'na gelen ve kahve içen popçu Berkay Şahin'in, 37 bin euro'luk (300 bin TL) altın kolyesi dikkat çekti.

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Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!

Berkay Şahin, gazetecilerin, kolyesi ile ilgili "Gerçek altın mı?" sorularına, "Evet" cevabını verdi.

Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı, bir otelde gürültü yaptıkları için Ali Sunal'la tartıştıkları haberlerini yalanladı.

Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!

Berkay'ın yazlık bir otelde orkestrası ile şarkı söylerken, ailesi ile uyumaya çalışan Ali Sunal'ın gürültüden rahatsız olup, ünlü şarkıcı ile tartışma yaşadığı haberleri medyaya yansımıştı.

Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!

"Öyle bir şey olmadı. Ali zaten gereken şeyi açıkladı. Yanlış bir haber. Hatta bana, 'Senin olduğunu bilseydim bir saat önceden gelir, size eşlik ederdik' dedi."

Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!

"BEĞENDİM ALDIM"

Öte yandan 'Yıldızlar Geçidi' konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesine çıkan Berkay, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı

Lüks yaşamı ile tanınan şarkıcı Berkay’ın kolyesinin değeri dudak uçuklattı!

300 BİN TL

Değeri 300 bin TL olan altın kolyesiyle ilgili sorulara sinirlenen şarkıcı, "Artık giyindiklerlimle, kullandıklarımla gündeme gelmek istemiyorum. Beğendim aldım abi!" dedi.

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