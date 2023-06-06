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Lucas Torreira'nın eski sevgilisi Devrim Özkan'la bakın neden ayrılmış! Düğün bekleniyordu! "Evlenelim ama..."

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın güzel oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı birliktelik kısa sürdü. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin arasındaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı. Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a sunduğu şartlı evlilik tekfli ortalığı karıştırdı.

takvim.com.tr
06.06.2023 17:53 - Son Güncelleme: 06.06.2023 18:06
Lucas Torreira’nın eski sevgilisi Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış! Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama...

Oyuncu Devrim Özkan, bir süredir GalatasarayLucas Torreira ile aşk yaşıyordu. Güzel oyuncunun Torreira ile anlaşamadığı nokta ortaya çıktı. Herkes düğün beklerken ayrılma kararı alan çift sevenlerini oldukça üzmüştü. Bakın Devrim Özkan ve Torreira neden ayrılmış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lucas Torreira’nın eski sevgilisi Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış! Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama...

Galatasaraylı olduğu bilinen ve bu sezon sarı kırmızılıların pek çok maçını stadyumdan izleyen 24 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcuların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Lucas Torreira’nın eski sevgilisi Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış! Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama...

Futbolcu Lucas Torreira ile yakınlaşan güzel oyuncuya önce futbolcu Kerem Aktürkoğlu aşık olmuş.

Lucas Torreira’nın eski sevgilisi Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış! Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama...

Ancak, genç futbolcu, Özkan'ın maçları Torreria'nın locasından izlediğini görünce aşkını kalbine gömüp kendisini tamamen futbola verdi.

Lucas Torreira’nın eski sevgilisi Devrim Özkan’la bakın neden ayrılmış! Düğün bekleniyordu! Evlenelim ama...

Özkan'ın Torreira'nın evinden yaptığı paylaşımla "Galatasaray'ın yeni yengesi hayırlı olsun" yorumları yapılmıştı.

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