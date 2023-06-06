Lucas Torreira'nın eski sevgilisi Devrim Özkan'la bakın neden ayrılmış! Düğün bekleniyordu! "Evlenelim ama..."

Oyuncu Devrim Özkan, bir süredir Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu. Güzel oyuncunun Torreira ile anlaşamadığı nokta ortaya çıktı. Herkes düğün beklerken ayrılma kararı alan çift sevenlerini oldukça üzmüştü. Bakın Devrim Özkan ve Torreira neden ayrılmış...