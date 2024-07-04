Listeyi görünce şok olacaksınız! Ünlülerin boyları bakın kaçmış! Sibel Can, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal, Özgü Namal, Afra Saraçoğlu meğer...

Kırmızı halıda salınan uzun boylu, heybetli ünlüler... Hepimiz ekranlarda gördüğümüz o kusursuz, uzun silüetlere hayran kalıyoruz. Ancak gerçek şu ki, kamera büyüsünün ve stil ipuçlarının ardında, bazı ünlüler sandığımızdan çok daha kısa! Hazır mısınız? İşte ekranların devleri olarak bilinen, ama aslında o kadar da uzun olmayan o isimler...