Linet askerlik yaşı gelince Türkiye'ye kaçtığını itiraf etti! "İsrail’de asker kaçağıyım, dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım"
Linet askerlik yaşı gelince Türkiye'ye kaçtığını itiraf etti! Şarkıcı Linet, önceki gün Yeşilköy'de açılan bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, "İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. İsrail'de asker kaçağıyım bu arada" dedi.
Linet askerlik yaşı gelince Türkiye'ye kaçtığını itiraf etti! Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam Luvia Yeşilköy'ün açılışında konser verdi. Ünlü sanatçı, muhabirlerin "Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna "Değişmeyen tek şey, değişim. Her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim" diye yanıt verdi.
LİNET KİMDİR?
Linet 5 Mart 1975 tarihinde İsrail Tel Aviv'de dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı, Linet Menaşi'dir. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. Lise eğitimini İsrail'de tamamlayan Linet, ardından İsrail Ordusunda 3 ay askerlik yapmıştır. Linet'in iki kız kardeşi bulunmaktadır.
Annesinden şarkı söylemeyi öğrenen ve beş yaşındayken ilk sahne deneyimini yaşayan Linet; 10 yaşında ilk albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılan sanatçının Türkiye'deki ilk albümü ise 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söyleyen Linet, 17 yaşındayken Orhan Gencebay ile tanışmış ve Gencebay'ın şarkılarından oluşan bir albüm yayınlamıştır. Linet, bu albümle iki Altın Plak kazanmıştır.