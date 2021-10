Linet askerlik yaşı gelince Türkiye'ye kaçtığını itiraf etti! "İsrail’de asker kaçağıyım, dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım"

Linet askerlik yaşı gelince Türkiye'ye kaçtığını itiraf etti! Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam Luvia Yeşilköy'ün açılışında konser verdi. Ünlü sanatçı, muhabirlerin "Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna "Değişmeyen tek şey, değişim. Her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim" diye yanıt verdi.