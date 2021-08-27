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Haberler Magazin Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44'lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı

Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44'lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı

Zaman zaman girdiği tartışmalarla bilinen Lerzan Mutlu'dan yıllar sonra bir ilk. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü isimler kendilerini Ege ve Akdeniz'in serin sularına attı. O isimler arasına Lerzan Mutlu da katıldı. 5 yıldır güneşlenmediğini ve bronz ten sevmediğini belirten 44 yaşındaki Lerzan Mutlu, 5 yılın ardından ilk kez güneşlenmiş ve bikinili pozlarını paylaşmıştı. Mutlu bu paylaşımlarının ardından minili pozlarını paylaştı. Mutlu, son olarak paylaştığı mini şortlu fotoğrafıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

27.08.2021 14:53 - Son Güncelleme: 27.08.2021 14:53
Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44’lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı

Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a dönen Lerzan Mutlu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Mutlu, son olarak paylaştığı mini şortlu fotoğrafıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

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Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44’lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı

Geçtiğimiz günlerde İrem Derici ile sosyal medya üzerinden tartışan ve Derici'nin özür dilemesiyle kapanan olayın ardından Lerzan Mutlu kendisini Bodrum'a atmıştı.

Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44’lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı

Mutlu, yoğun iş temposundan dolayı 5 yıldır güneşlenmediğini ve bronz ten sevmediğini belirtmişti.

Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44’lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı

Lerzan Mutlu, her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Mutlu, son paylaşımıyla yine gündeme geldi.

Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44’lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı

PEŞ PEŞE ŞORTLU POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 459 bin takipçisi bulunan 44 yaşındaki başarılı sunucu, peş peşe bir ağacın altında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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