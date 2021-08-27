Lerzan Mutlu bikinili pozlarından sonra mini şortuyla nefes kesti! 44'lük Lerzan Mutlu genç kızları cebinden çıkardı
Zaman zaman girdiği tartışmalarla bilinen Lerzan Mutlu'dan yıllar sonra bir ilk. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü isimler kendilerini Ege ve Akdeniz'in serin sularına attı. O isimler arasına Lerzan Mutlu da katıldı. 5 yıldır güneşlenmediğini ve bronz ten sevmediğini belirten 44 yaşındaki Lerzan Mutlu, 5 yılın ardından ilk kez güneşlenmiş ve bikinili pozlarını paylaşmıştı. Mutlu bu paylaşımlarının ardından minili pozlarını paylaştı. Mutlu, son olarak paylaştığı mini şortlu fotoğrafıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.
27.08.2021 14:53
- Son Güncelleme: 27.08.2021 14:53
Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a dönen Lerzan Mutlu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Mutlu, son olarak paylaştığı mini şortlu fotoğrafıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.
Lerzan Mutlu, her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Mutlu, son paylaşımıyla yine gündeme geldi.