Latif Doğan’ın ‘Gönül kuşum’ dediği biricik aşkı ortaya çıktı! Gören 'Maşallah' diyor! Ünlü türkücünün sır gibi sakladığı eşi...

"Küstüm", "Eşarbını Yan Bağlama", "Yar Gelecek" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Latif Doğan'ın özellikle eşi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Latif Doğan'ın eşiyle ilgili merak edilen soruların başında "Latif Doğan kiminle evli?" ve "Latif Doğan'ın eşi kim?" yer alıyor. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler hayran kalmaktan kendini alamıyor. İşte Latif Doğan ve eşi hakkında detaylar...
Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücü Latif Doğan, son günlerde özel hayatıyla gündemde.
Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler hayran kalmaktan kendilerini alamıyor.
Doğan'ın sosyal medya paylaşımlarında eşine 'gönül kuşum' diye hitap etmesi de dikkat çekti.