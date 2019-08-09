Lale Belkıs Yeşilçam'ın kötü kadınıydı! Lale Belkıs'ın son hali şoke etti 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'
Yeşilçam oyuncuları geçmişten bugüne güzelliklerini kaybetmemek adına birçok yola başvuruyor. Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından biriydi Lale Belkıs. Canlandırdığı fettan kadınlar ile ünlü olmuş ve deyimi yerindeyse bu karakter üzerine yapıştı kaldı, böyle sevildi. Pek çok Yeşilçam klasiğinde yer alan Lale Belkıs ardından sektörden elini çekmişti. Şimdilerde bol bol sosyal medyada aktif olan Lale Belkıs'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte gençliğinde olay yaratan Lale Belkıs'ın son hali.
09.08.2019 18:19
- Son Güncelleme: 09.08.2019 18:19
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