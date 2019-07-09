Lady Gaga'dan şaşırtan istek! İşte yıldız isimlerin kaprisleri...

Yıldız isimler sahne almadan önce bazı isteklerde bulunuyor. Kimilerinin olmazsa olmazı kimilerinin ise kaprisli istekleri olabiliyor. Lady Gaga'dan Rihanna'ya ünlü isimlerin sahneye çıkmak için talep ettiklerini öğrenmeye hazır mısınız? Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. Tüm ünlüler gibi Lady Gaga'nın da istekleri tabii ki bu yönde ancak bir detay var ki herkes şaşıp kalıyor. İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...

09.07.2019 17:51 - Son Güncelleme: 09.07.2019 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





