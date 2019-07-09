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Lady Gaga'dan şaşırtan istek! İşte yıldız isimlerin kaprisleri...

Yıldız isimler sahne almadan önce bazı isteklerde bulunuyor. Kimilerinin olmazsa olmazı kimilerinin ise kaprisli istekleri olabiliyor. Lady Gaga'dan Rihanna'ya ünlü isimlerin sahneye çıkmak için talep ettiklerini öğrenmeye hazır mısınız? Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. Tüm ünlüler gibi Lady Gaga'nın da istekleri tabii ki bu yönde ancak bir detay var ki herkes şaşıp kalıyor. İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...

09.07.2019 17:51 - Son Güncelleme: 09.07.2019 17:51
Lady Gaga'dan şaşırtan istek! İşte yıldız isimlerin kaprisleri...

Lady Gaga'nın istekleri oldukça şaşırtıcı. İşte dünyaca ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz kulis istekleri...

Lady Gaga'dan şaşırtan istek!

JENNİFER LOPEZ

Odasının tamamen beyaz olmasını talep eden Jennifer Lopez, domates, elma ve üzüm suyu görmeye ise tahammül edemiyor.

Lady Gaga'dan şaşırtan istek!

BEYONCE

- Beyaz masa örtüsü kullanılmış büyük bir yemek masası
- 25 derece sıcaklığına sabitlenmiş soyunma odası
- Banyoda 2 adet yüz ve 2 adet vücut için yeni beyaz havlular

Lady Gaga'dan şaşırtan istek!

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma

Lady Gaga'dan şaşırtan istek!

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

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