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Lady Gaga cinsel istismara uğradığı için beynini kontrol edemediğini itiraf etti! Lady Gaga'nın hastalığı ne?

ABD'li şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir radyo yayınında hastalıklarından bahsetti. 19 yaşında uğradığı cinsel istismarın bir sonucu olarak zihinsel problemler yaşadığını belirten Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın faydalarını gördüğünü, "Beynimin yaptığı şeyleri her zaman kontrol edemiyorum. Bunu durdurabilmek için de antipsikotik ilaç almam gerekiyor" sözleriyle itiraf etti.

13.08.2020 11:26 - Son Güncelleme: 13.08.2020 11:42
Lady Gaga cinsel istismara uğradığı için beynini kontrol edemediğini itiraf etti! Lady Gaga'nın hastalığı ne?

ABD'li şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir radyo yayınında hastalıklarından bahsetti. Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın faydalarını gördüğünü söyledi. Lady Gaga'nın akıl hastalığı ile mücadelesinin ergenlik çağında başladığı biliniyor. Geçen yıl bir röportajında Gaga, 19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu durumun bilişsel bozuklukları ortaya çıkaran fibromiyalji hastalığına yol açtığını söylemişti.

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Lady Gaga cinsel istismara uğradığı için beynini kontrol edemediğini itiraf etti! Lady Gaga'nın hastalığı ne?

Oscar ödülünün sahibi, hastalığıyla ilgili olarak, "Zihinsel sorunlarım olduğunu ve bunların beni bazen bir insan olarak işlevsiz hale getirebileceğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Lady Gaga cinsel istismara uğradığı için beynini kontrol edemediğini itiraf etti! Lady Gaga'nın hastalığı ne?

"ANTİPSİKOTİK KULLANIYORUM"
34 yaşındaki şarkıcı, "Chromarica albümündeki 911 adlı şarkım, antipsikotik ilaç hakkında; çünkü beynimin yaptıklarını her zaman kontrol edemiyorum. Bu işlemin ortaya çıkmasını önlemek için ilaç almam gerekiyor." dedi. Açıklamaları ile dikkat çeken Lady Gaga'dan sonra ünlülerin hastalıkları merak edildi. İşte ünlülerin hastalıkları...

Lady Gaga cinsel istismara uğradığı için beynini kontrol edemediğini itiraf etti! Lady Gaga'nın hastalığı ne?

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

Lady Gaga cinsel istismara uğradığı için beynini kontrol edemediğini itiraf etti! Lady Gaga'nın hastalığı ne?

BEYAZ

Bademcikleri oldukça hassas olan şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemiyor.

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