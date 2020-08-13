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Lady Gaga cinsel istismara uğradığı için beynini kontrol edemediğini itiraf etti! Lady Gaga'nın hastalığı ne?

ABD'li şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir radyo yayınında hastalıklarından bahsetti. 19 yaşında uğradığı cinsel istismarın bir sonucu olarak zihinsel problemler yaşadığını belirten Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın faydalarını gördüğünü, "Beynimin yaptığı şeyleri her zaman kontrol edemiyorum. Bunu durdurabilmek için de antipsikotik ilaç almam gerekiyor" sözleriyle itiraf etti.

13.08.2020 11:26 - Son Güncelleme: 13.08.2020 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





