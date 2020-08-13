Lady Gaga cinsel istismara uğradığı için beynini kontrol edemediğini itiraf etti! Lady Gaga'nın hastalığı ne?
ABD'li şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir radyo yayınında hastalıklarından bahsetti. 19 yaşında uğradığı cinsel istismarın bir sonucu olarak zihinsel problemler yaşadığını belirten Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın faydalarını gördüğünü, "Beynimin yaptığı şeyleri her zaman kontrol edemiyorum. Bunu durdurabilmek için de antipsikotik ilaç almam gerekiyor" sözleriyle itiraf etti.
ABD'li şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir radyo yayınında hastalıklarından bahsetti. Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın faydalarını gördüğünü söyledi. Lady Gaga'nın akıl hastalığı ile mücadelesinin ergenlik çağında başladığı biliniyor. Geçen yıl bir röportajında Gaga, 19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu durumun bilişsel bozuklukları ortaya çıkaran fibromiyalji hastalığına yol açtığını söylemişti.
"ANTİPSİKOTİK KULLANIYORUM"
34 yaşındaki şarkıcı, "Chromarica albümündeki 911 adlı şarkım, antipsikotik ilaç hakkında; çünkü beynimin yaptıklarını her zaman kontrol edemiyorum. Bu işlemin ortaya çıkmasını önlemek için ilaç almam gerekiyor." dedi. Açıklamaları ile dikkat çeken Lady Gaga'dan sonra ünlülerin hastalıkları merak edildi. İşte ünlülerin hastalıkları...