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Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...

Kylie Jenner'ın doğum günü kutlaması günler öncesinden başladı. Kylie Jenner'ın 22. doğum gününe üç gün kala sevgilisi Travis Scott, genç milyarderin malikanesinde özel bir kutlama organize etti. Scott, Jenner'ın evine sayısız gül gönderdi. Bu romantik jesti Kylie Jenner Instagram sayfasında paylaşarak, "Evim güllerle kaplı! Henüz doğum günüm bile değil!!!! İnanamıyorum" dedi. 10 Ağustos'ta 22. yaşına giren ünlü yıldız Kylie Jenner'a sevgilisi Travis Scott'tan bu kez de 2.8 milyonluk hediye geldi. Kylie Jenner kimdir? İşte Kylie Jenner'ın sevgilisinden herkes kıskandıran jestler...

16.08.2019 12:28 - Son Güncelleme: 16.08.2019 12:28
Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...

Kendi servetini yaratan dünyanın en genç milyarderi olarak açıklanan Jenner, 22'nci doğum gününü bir haftadır ailesiyle İtalya'da kutluyor.

Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...

Geçtiğimiz günlerde 22. yaşına giren ünlü yıldız Kylie Jenner'a sevgilisi Travis Scott, dudak şeklinde bir kolye aldı.

Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...

Pembe ve beyaz elmastan oluşan gerdanlık için Scott yaklaşık 2.8 milyon TL ödedi.

Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...

Kolyeyi Scott New York merkezli mücevher şirketi Eliantte'ye özel siparişle yaptırdı.

Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...

Kylie Jenner'ın 22. doğum gününe üç gün kala sevgilisi Travis Scott, genç milyarderin malikanesinde özel bir kutlama organize etti.

Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...

Scott güllerle beraber, "Doğum günün kutlu olsun! Daha yeni başlıyoruz. Seni seviyorum!!!!" yazan bir not kartı da yolladı.

Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...

Bu romantik jesti Kylie Jenner Instagram sayfasında paylaşarak, "Evim güllerle kaplı! Henüz doğum günüm bile değil!!!! İnanamıyorum" dedi.

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