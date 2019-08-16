Kylie Jenner'a 2.8 milyonluk hediye! 1 hafta önce gül banyosu şimdi ise...
Kylie Jenner'ın doğum günü kutlaması günler öncesinden başladı. Kylie Jenner'ın 22. doğum gününe üç gün kala sevgilisi Travis Scott, genç milyarderin malikanesinde özel bir kutlama organize etti. Scott, Jenner'ın evine sayısız gül gönderdi. Bu romantik jesti Kylie Jenner Instagram sayfasında paylaşarak, "Evim güllerle kaplı! Henüz doğum günüm bile değil!!!! İnanamıyorum" dedi. 10 Ağustos'ta 22. yaşına giren ünlü yıldız Kylie Jenner'a sevgilisi Travis Scott'tan bu kez de 2.8 milyonluk hediye geldi. Kylie Jenner kimdir? İşte Kylie Jenner'ın sevgilisinden herkes kıskandıran jestler...
16.08.2019 12:28
- Son Güncelleme: 16.08.2019 12:28
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