Kylie Jenner yine yapacağını yaptı estetik kraliçesi sarı bikinili karesiyle gözleri kanattı! Sosyal medyanın diline düştü

O son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri, Kylie Jenner... Henüz 23 yaşında olan, üvey ablası Kim Kardashian'ın şöhreti üzerinden kendine büyük bir kozmetik imparatorluğu kuran ve paraya para demeyen Kylie Jenner'ın olay yaratmadığı bir gün bile yok. Estetikle kendini baştan Kylie Jenner ablasıyla birlikte gittiği tatilden öyle bir fotoğraf paylaştı ki yine her yer karıştı. O detay dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

06.04.2021 13:21 - Son Güncelleme: 06.04.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





