Kylie Jenner yine yapacağını yaptı estetik kraliçesi sarı bikinili karesiyle gözleri kanattı! Sosyal medyanın diline düştü
O son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri, Kylie Jenner... Henüz 23 yaşında olan, üvey ablası Kim Kardashian'ın şöhreti üzerinden kendine büyük bir kozmetik imparatorluğu kuran ve paraya para demeyen Kylie Jenner'ın olay yaratmadığı bir gün bile yok. Estetikle kendini baştan Kylie Jenner ablasıyla birlikte gittiği tatilden öyle bir fotoğraf paylaştı ki yine her yer karıştı. O detay dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
06.04.2021 13:21
- Son Güncelleme: 06.04.2021 13:21
Özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kardashian ve Jenner kardeşler photoshop'tan vazgeçmiyor. Daha önce de fotoğraflarındaki photoshop hataları ortaya çıkan Kylie Jenner, son pozuyla yine sosyal medyada gündem oldu.
Kylie Jenner artık sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında sıklıkla konuşulan isimlerden bir tanesi...
Henüz 23 yaşında olmasına rağmen kendisine inşaa ettiği dev bir kozmetik imparatorluğu var ve oldukça da zengin.
Kylie Jenner da diğer kardeşleri gibi sosyal medyayı oldukça sık kullanıyor.
Geçtiğimiz gün paylaştığı sarı bikinili karesiyle milyonlarca beğeni toplayan Kylie Jenner, fotoğrafındaki bir detayı fark etmedi.