Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı çocukları ilk kez görüldü

Türkiye'nin Kuzeyin Oğlu olarak tanıdığı 54 yaşındaki şarkıcı Volkan Konak, yeni bir şov programıyla ekranlara döndü. Karadenizli müzisyen Volkan Konak, özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor şöhretinin aksine. Evli ve 3 çocuk babası olduğu bilinen Volkan Konak'ın çocukları adeta bir sır. Ancak sosyal medya yine iş başına geçti ve Volkan Konak'ın merak edilen çocuklarını ortaya çıkardı. Volkan Konak'ın kızı Şimal ise görenleri kendisine hayran bıraktı. İşte başta Volkan Konak olmak üzere ünlülerin çocukları.

07.05.2021 09:35 - Son Güncelleme: 07.05.2021 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





