RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner ve kardeşleri görenlerin ağzını açık bıraktı! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin

Oyuncu Aslıhan Güner, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırttı. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Üç kız kardeşin bir de erkek kardeşleri var. Kardeşleri görenler 'İkiz misiniz?' sorusunu sormadan geçmiyor. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

24.04.2021 08:58 - Son Güncelleme: 24.04.2021 08:58
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner ve kardeşleri görenlerin ağzını açık bıraktı! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin

Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, Instagram hesabından kız kardeşleriyle fotoğraf paylaştı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner ve kardeşleri görenlerin ağzını açık bıraktı! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin

Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner ve kardeşleri görenlerin ağzını açık bıraktı! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin

Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler 'ikiz misiniz?' diyor. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner ve kardeşleri görenlerin ağzını açık bıraktı! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner ve kardeşleri görenlerin ağzını açık bıraktı! Hadi ayırt edebiliyorsanız edin