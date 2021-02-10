Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzeli Aslıhan Güner'den romantik paylaşım! Oyuncu eşiyle 11. yılını kutluyor...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzeli Aslıhan Güner'den romantik paylaşım geldi. Oyuncu eşiyle 11. yılını kutlayan Aslıhan Güner, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki başarılı performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Aslıhan Güner kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013 de nikah masasına oturmuştu. Aslıhan Güner ve Mert Kılıç birlikte rol aldıkları dizide iki aşığı canlandırırken gerçek hayatta da birbirlerini buldular. İşte canlandırdığı Yıldız karakteri ile adından söz ettiren Aslıhan Güner'in kendi gibi oyuncu olan eşi ile ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

10.02.2021 11:02 - Son Güncelleme: 10.02.2021 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





