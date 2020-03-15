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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner’in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakteriyle en çok konuşulan isimler arasında yer alan Aslıhan Güner paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile aralarında yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Aslıhan Güner, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler ise adeta şoke oldu. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...

15.03.2020 07:06 - Son Güncelleme: 15.03.2020 07:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





