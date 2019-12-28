Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eski hali ağızları açık bıraktı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, cumartesi akşamların sevilen yapımlarından biri haline geldi. Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı dizi, 20 yıl önce terk edilen Yıldız ve aşık olduğu Kuzey'in, 20 yıl sonra yeniden buluşmasını anlatıyor. Dizinin başrollerinden biri olan 32 yaşındaki oyuncu Aslıhan Güner kırmızı saçlarıyla karşımıza çıkıyor. Daha önce pek çok yapımda karşımıza çıkan Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları olay yaratacak cinsten. Aslıhan Güner'in yıllar içerisindeki değişimi ağızları açık bırakacak cinsten. İşte başta başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
28.12.2019 11:17
- Son Güncelleme: 28.12.2019 11:28
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