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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner'in acı günü! Babasını kaybetti...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı Aslıhan Güner'in acı günü! Babasını kaybetti...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle dikkat çeken 32 yaşındaki Aslıhan Güner, yaşadığı acı kayıpla sarsıldı. Aslıhan Güner'in babası hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yıkılan oyuncu Aslıhan Güner'in, babası dün öğle namazından son yolculuğuna uğurlandı. Sosyal medya hesabından Aslıhan Güner'in babasının ölüm haberini duyuran Birsen Altuntaş, acılı aileye baş sağlığı diledi.
04.08.2020 14:47
- Son Güncelleme: 04.08.2020 14:47
Oyuncu Aslıhan Güner aldığı acı haberle sarsıldı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynayan Aslıhan Güner'in babası yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran Birsen Altuntaş, acılı aileye baş sağlığı diledi.
Aslıhan Güner, pandemi sürecinde dizinin erkenden sezon finali kararı alarak geçici bir süreliğine ara vermesinin ardından TRT Hanımağanın Gelinleri yapımında rol almıştı.
Çekimlerin bitmesinin ardından bir süredir tatilde olan Aslıhan Güner'in babasının vefat ettiği öğrenildi. Neslihan ve Yasemin Güner adlarındaki iki kız kardeşe sahip olan ünlü oyuncunun acı kaybını Birsen Altuntaş açıkladı.
Birsen Altuntaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız rolünü üstlenen Aslıhan Güner'in babasının vefat ettiğini şu sözlerle açıkladı:
"#KuzeyYıldızıİlkAşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner'in babası vefat etmiş. Başı sağ olsun. Allah sabır versin."