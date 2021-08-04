Kuzey Yıldız’ı ile parlayan Aslıhan Güner’in eski hali hayranlarını hüsrana uğrattı! Doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı
Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Güner, yapımın final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulan Güner, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olan Güner'in estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Oyuncuyu doğal güzel zanneden hayranları, estetiksiz hallerini görünce hüsrana uğradı. İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali...
04.08.2021 20:17
- Son Güncelleme: 04.08.2021 20:17
Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.