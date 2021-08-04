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Haberler Magazin Kuzey Yıldız’ı ile parlayan Aslıhan Güner’in eski hali hayranlarını hüsrana uğrattı! Doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı

Kuzey Yıldız’ı ile parlayan Aslıhan Güner’in eski hali hayranlarını hüsrana uğrattı! Doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı

Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Güner, yapımın final yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarıyla çok konuşulan Güner, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olan Güner'in estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Oyuncuyu doğal güzel zanneden hayranları, estetiksiz hallerini görünce hüsrana uğradı. İşte Aslıhan Güner'in estetiksiz hali...

04.08.2021 20:17 - Son Güncelleme: 04.08.2021 20:17
Kuzey Yıldız’ı ile parlayan Aslıhan Güner’in eski hali hayranlarını hüsrana uğrattı! Doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı

Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Yıldız’ı ile parlayan Aslıhan Güner’in eski hali hayranlarını hüsrana uğrattı! Doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı

Yıldız karakterini canlandırdığı dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Kuzey Yıldız’ı ile parlayan Aslıhan Güner’in eski hali hayranlarını hüsrana uğrattı! Doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Güner, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Kuzey Yıldız’ı ile parlayan Aslıhan Güner’in eski hali hayranlarını hüsrana uğrattı! Doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de ilgi odağı olan Güner'in estetik harikası olduğu ortaya çıktı. Oyuncuyu doğal güzel zanneden hayranları ise estetiksiz hallerini görünce hüsrana uğradı.

Kuzey Yıldız’ı ile parlayan Aslıhan Güner’in eski hali hayranlarını hüsrana uğrattı! Doğal güzel sanılıyordu estetik harikası çıktı

İşte Aslıhan Güner başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...