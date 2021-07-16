Kutsi’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı çocuğunun annesi meğer...
Kutsi'nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı... Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi, özel hayatıyla gündeme geldi. Rol aldığı "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le geçen aylarda nikah masasına oturan Kutsi'nin eski eşi de merak edilip araştırılmaya başladı. Ünlü şarkıcının eski eşini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kutsin'in Ceylin Ada adını verdiği kızının annesi bakın kim çıktı...
16.07.2021 23:04
- Son Güncelleme: 16.07.2021 23:04
Müzisyenliğin yanı sıra oyunculukta yapan Kutsi, 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştı. Kutsi son olarak ise Benim Annem Bir Melek dizisinde rol almıştı.
Ünlü oyuncu, Halil Şihran karakterine can verdiği dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le de geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu.
Sibel Ülker ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü ismin eski eşi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Kutsi'nin eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratmaya başladı. Kutsin'in Ceylin Ada adını verdiği kızının annesi bakın kim çıktı…