Kutsi’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı çocuğunun annesi meğer...

Sibel Ülker ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü ismin eski eşi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Kutsi'nin eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratmaya başladı. Kutsin'in Ceylin Ada adını verdiği kızının annesi bakın kim çıktı…