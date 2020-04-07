Kutsi ve Feyza Çıpa neden ayrıldı? 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin' demişti
7 yıldır birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Kutsi ve Feyza Çıpa'nın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyuran Feyza Çıpa, 'Adımın onunla aynı cümlede kullanılmasını dahi istemiyorum' demişti. İkilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı. İşte fırtınalı bir aşk yaşayan Kutsi ve Feyza Çıpa'nın ayrılık nedeni...
07.04.2020 10:04
- Son Güncelleme: 07.04.2020 10:58
Feyza Çıpa, nikah masasına oturmaya yanaşmayan Kutsi'yi 5 kez terk etmiş ama çift 2017'de barışıp nişanlanmıştı. İki hafta önce birlikte görüntülenen aşıklar "Salgını atlatalım evlenmek istiyoruz. İnşallah yaza düğün olur" demişti. Ancak bu konuşma sırasında Kutsi'nin gönülsüz, Feyza Çıpa'nın da gergin halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
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