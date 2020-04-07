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Kutsi ve Feyza Çıpa neden ayrıldı? 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin' demişti

7 yıldır birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Kutsi ve Feyza Çıpa'nın ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından ayrılık haberini duyuran Feyza Çıpa, 'Adımın onunla aynı cümlede kullanılmasını dahi istemiyorum' demişti. İkilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı. İşte fırtınalı bir aşk yaşayan Kutsi ve Feyza Çıpa'nın ayrılık nedeni...

07.04.2020 10:04 - Son Güncelleme: 07.04.2020 10:58
Kutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin' demişti

Şarkıcı Kutsi ile Feyza Çıpa, 2012'de birlikte oynadıkları 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Kutsi bu aşk için kızları Ceylin Ada ve Lila'nın annesi Sinem Bayraktutar'dan 2015'te boşanmıştı.

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Kutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin' demişti

Feyza Çıpa, nikah masasına oturmaya yanaşmayan Kutsi'yi 5 kez terk etmiş ama çift 2017'de barışıp nişanlanmıştı. İki hafta önce birlikte görüntülenen aşıklar "Salgını atlatalım evlenmek istiyoruz. İnşallah yaza düğün olur" demişti. Ancak bu konuşma sırasında Kutsi'nin gönülsüz, Feyza Çıpa'nın da gergin halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Kutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin' demişti

Geçen cuma market alışverişine yalnız çıkan Feyza Çıpa "Artık Kutsi ile aynı arabada bile gezmiyoruz. Evde de sosyal mesafe kuralına uymaya başladık" derken üzgün ve sıkıntılıydı. "Bir sorun mu var?" sorusu karşısında da sessiz kalmayı tercih etmişti.

Kutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin' demişti

Uzatmalı aşıkların 5 gün önce kavga edip ayrıldığı ortaya çıktı.

Kutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin' demişti

Sosyal medyadan "Evet, bitti" açıklamasını yapan Feyza Çıpa "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum" dedi.

Kutsi ve Feyza Çıpa’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı! 'Aynı cümlede adım dahi geçmesin' demişti

'FEYZA BU KEZ KARARLI'

Çifte yakın bir kaynak ayrılık nedeniyle ilgili şöyle konuştu:

Evlilik yüzünden tartıştılar. Feyza bir yuva kurmak, anne olmak istiyor. Evlilik fobisi olan Kutsi kaçıyor. Ama Feyza bu kez kararlı. Kutsi'nin telefonlarına bile çıkmıyor. Çok kırgın.

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