Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşine bakın! Adeta Burak Özçivit'in kadın versiyonu böyle benzerlik yok
Son yılların en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Burak Özçivit'in özel hayatı yakın markaja alındı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evlenen Burak Özçivit, rol aldığı dizilerin yurt dışında da yayınlanması sayesinde büyük bir şöhrete kavuştu. Instagram'da 24 milyona yakın bir takipçi kitlesi olan Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler gözlerine inanamadı. Burçun Özçivit, Burak Özçivit'in kadın versiyonu gibi. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
22.03.2023 16:10 - Son Güncelleme: 22.03.2023 16:10
Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor.