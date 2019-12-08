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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den şaşırtan karar! Henüz 8 aylık anne olan oyuncu...

Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında ilk çocuğu olan Karan'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Aldığı doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan güzel oyuncudan şaşırtan karar geldi. 33 yaşındaki Fahriye Evcen, eğer içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere döneceğini belirtti. Kuruluş Osman dizisi ile milyonları ekrana kilitleyen Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, oğlu Karan için bakıcı tutmak istemediği de öğrenildi. 8 aylık çiçeği burnunda anne olan Fahriye Evcen'in setlere dönmesi için gerekli olan şartlar bakın nelermiş...

08.12.2019 13:32 - Son Güncelleme: 08.12.2019 13:40
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den şaşırtan karar! Henüz 8 aylık anne olan oyuncu...

Fahriye Evcen'den şaşırtan karar! Şu sıralar dünyanın en çok konuşulan projesi olan Kuruluş Osman dizisinde başrol karakterini canlandıran Burak Özçivit, geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına aldı. Kendisi gibi oyuncu olan 33 yaşındaki eşi Fahriye Evcen, doğum nedeni ile bir süredir evde oğlu Karan ile birlikte vakit geçiriyor. Karan'a bakıcı tutmak istemeyen, anne ve babanın bakımıyla büyümesini isteyen Fahriye Evcen'den şaşırtan bir karar geldi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den şaşırtan karar! Henüz 8 aylık anne olan oyuncu...

FAHRİYE EVCEN KURALLARI!

Çocuğunu belli bir yaşa kadar kendi büyütmek istediği için bir süre çalışmayı düşünmeyen güzel oyuncunun, eğer içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere döneceği öğrenildi. İddialara göre; güzel oyuncunun kendisine teklifte bulunan yapımcılara "Hazırlıklar dahil sette toplamda 9 saat kalırım. Haftada da iki gün ve resmi tatillerde izin yaparım" dedi. Kendi kurallarıyla uzun süren set saatlerine alternatif zamanlar yaratan Evcen'in şu sıralar herhangi bir dizi ya da reklam projesine mesafeli olduğu öğrenildi. Öte yandan ünlü isim, çocukları için bakıcı da tutmak istemiyor ve Karan'ı anne - baba olarak büyütmek istiyor.

Nisanda anne olan Fahriye Evcen, içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere dönecek.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den şaşırtan karar! Henüz 8 aylık anne olan oyuncu...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den şaşırtan karar! Henüz 8 aylık anne olan oyuncu...

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den şaşırtan karar! Henüz 8 aylık anne olan oyuncu...

Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif ediyor! Ardından da 1996 yılında evleniyorlar.

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