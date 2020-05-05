RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşi

Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, geçtiğimiz aylarda da ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası son haliyle olay yaratmıştı. 33 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ile gündem. Fahriye Evcen'in magazin dünyasından uzak bir yaşam süren kız kardeşi ortaya çıktı. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...

05.05.2020 08:22 - Son Güncelleme: 05.05.2020 08:22
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşi

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Doğum sonrası kilolu fotoğrafları çekilen, kısa sürede eski formuna dönerek herkesi şaşırtan ünlü oyuncunun kardeşini görünce gözlerine inanamadı. İşte ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşi

AZRA AKIN

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşi
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşi

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı sosyal medyayı salladı! İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşi
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