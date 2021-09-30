Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızı fenomen oldu çıktı! İşte Fahriye Evcen’in kız kardeşi ve benzerlikleri...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında hiç kuşkusuz Özçivit ailesi geliyor. Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medyayı sallamakla meşgul.