RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler ise şaştı kaldı. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlülerin babaları...

14.05.2020 19:59 - Son Güncelleme: 14.05.2020 22:31
Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alıyor.

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Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu

Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu
Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Benzerliği görenler şoke oldu

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

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