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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Aralarındaki benzerlik şoke etti

Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Kuruluş Osman'la ekranlara bir döndü, pir döndü. atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit son dönemin ilgi odağı oldu. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler ise şaştı kaldı. İşte Burak Özçivit'in ve diğer ünlülerin babaları...

14.05.2020 19:59 - Son Güncelleme: 14.05.2020 22:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





