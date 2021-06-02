Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit babası Bülent Özçivit'in hık demiş burnundan düşmüş! Kardeşiyle ikiz gibi olan Burak meğer...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit babası Bülent Özçivit'in hık demiş burnundan düşmüş! ATV'nin dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Özçivit'in özel hayatı mercek altında. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Burçun Özçivit ile pozlarını paylaşan Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kardeşi ile ikiz gibi görünen başarılı oyuncu Burak Özçivit babasının da adeta kopyası.
02.06.2021 08:56
- Son Güncelleme: 02.06.2021 08:56
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'in hık demiş burnundan düşmüş! Kardeşiyle ikiz gibi olan Burak meğer babasının kopyasıymış...
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit, babası Bülent Özçivit'e olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde... Son dönemin en çok adından söz edilen ünlü isimlerinden Burak Özçivit. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan 36 yaşındaki oyuncu dünya çapında bir şöhrete sahip.
Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le herkesin gıptayla baktığı bir evliliği olan Burak Özçivit, 2019 yılında babalık duygusunu tattı. Şimdilerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin minik oğulları Karan anne ve babasından daha popüler desek yanlış olmaz.
Bu kadar göz önünde olunca özel hayatın merak edilmesi kaçınılmaz. Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar annesi Ceyhan'ı görünce şaştı kaldı. Ceyhan Özçivit adeta genç kızlara taş çıkartıyor. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin aileleri.
MERVE DİZDAR VE ANNESİ YILDIZ DİZDAR