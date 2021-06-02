Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit babası Bülent Özçivit'in hık demiş burnundan düşmüş! Kardeşiyle ikiz gibi olan Burak meğer...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit babası Bülent Özçivit'in hık demiş burnundan düşmüş! ATV'nin dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Özçivit'in özel hayatı mercek altında. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Burçun Özçivit ile pozlarını paylaşan Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kardeşi ile ikiz gibi görünen başarılı oyuncu Burak Özçivit babasının da adeta kopyası.

02.06.2021 08:56 - Son Güncelleme: 02.06.2021 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





