Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i yolda görenler bir daha baktı! Onlar için varsa yoksa Karan...

Trafikte seyir halindeyken araçlarının camlarını açan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocukları Karan'ın ikinci yaş gününün kutlayan çifte paylaşılan fotoğraflar hatırlatınca, "Güzel bir gün geçerdik, ne söyleyebilirim ki?" diye konuştu.