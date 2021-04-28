Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i yolda görenler bir daha baktı! Onlar için varsa yoksa Karan...
Kuruluş Osman dizisinde sergilediği performansla göz dolduran Burak Özçivit ve uzun süredir oğlu Karan nedeniyle ekranlardan uzak duran Fahriye Evcen önceki gün Bebek'te tozu dumana kattı. Çiftin, kullandıkları aracın plakasında, Karan'ın ismini sergilediği görüldü. Öte yandan Fahriye Evcen'in ekranlara dönüp dönmeyeceği yönündeki sorulara verdikleri cevap da hayranlarını heyecanlandırdı.
28.04.2021 09:31
- Son Güncelleme: 28.04.2021 09:31
Kariyerlerindeki başarıları kadar örnek aile yaşantılarıyla da milyonların sevgilisi olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, güzel havayı fırsat bildi.
Özçivit, reyting rekorları kıran atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın çekimlerinden fırsatı bulup soluğu eşinin yanında aldı.
Önceki gün Boğaz keyfi yapan gözde çift, Bebek'te sıkışık trafikte objektiflere takıldı.
Trafikte seyir halindeyken araçlarının camlarını açan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocukları Karan'ın ikinci yaş gününün kutlayan çifte paylaşılan fotoğraflar hatırlatınca, "Güzel bir gün geçerdik, ne söyleyebilirim ki?" diye konuştu.
"BAŞKA SÜRPRİZLERİ VAR"
Karan'ın çabuk büyüdüğünü söyleyen Evcen, "Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor" dedi. Evcen'e yeni projeleri sorulunca, Burak Özçivit cevaplayıp, "Başka sürprizleri var onun" diye konuştu.