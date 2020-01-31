Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızı Ayşen'in pozları olay yarattı! Burak Özçivit ve baldızı...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile olan fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit ve baldızı Ayşen'in pozları oldukça fazla konuşuldu. ATV ekranlarında rekor kıran dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte ünlü oyuncu ve baldızı Ayşen Evcen'in o fotoğrafları...

31.01.2020 14:03 - Son Güncelleme: 31.01.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





