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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi ve kardeşi arasında kaldı! Fahriye Evcen görümcesiyle...

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteri ile televizyonda fırtına gibi esen Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit'in benzerliği magazin gündeminden düşmezken, Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen arasında geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir gelişme yaşanmış, Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı. İddiaya göre Fahriye ve görümcesinin arasını düzeltmek için devreye aileler girdi ancak başarılı olamadı. Peki Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in kardeşi arasında neler oluyor?

22.04.2020 10:04 - Son Güncelleme: 22.04.2020 10:23
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi ve kardeşi arasında kaldı! Fahriye Evcen görümcesiyle...

Fahriye Evcen, üç yıl önce hayatını birleştirdiği Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından silmesiyle gündeme gelmişti. Evcen'in bu hareketi, görümcesiyle arasının bozuk olduğuna ilişkin dedikoduların çıkmasına neden olmuştu. Evcen'in neden böyle bir şey yaptığı merak edilirken, ikilinin tartıştığı iddia edildi.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi ve kardeşi arasında kaldı! Fahriye Evcen görümcesiyle...

Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in evinde şu sıralar "görümce krizi" yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre; Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit'le tartıştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi ve kardeşi arasında kaldı! Fahriye Evcen görümcesiyle...

Tartışmanın ardından görümcesiyle arasındaki ipleri koparan güzel oyuncu, Burçun Özçivit'i sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan'ı da görümcesine göstermeme kararı aldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi ve kardeşi arasında kaldı! Fahriye Evcen görümcesiyle...

BARIŞMAK İSTEMEDİ
Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi ve kardeşi arasında kaldı! Fahriye Evcen görümcesiyle...

Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan'ın 1'inci yaş gününü de kutlayamadı. Eşi ve kardeşi arasında çaresiz kalan Burak Özçivit şimdilerde kara kara bu krizi nasıl atlatacaklarını düşünüyor.

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