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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi ve kardeşi arasında kaldı! Fahriye Evcen görümcesiyle...

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteri ile televizyonda fırtına gibi esen Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit'in benzerliği magazin gündeminden düşmezken, Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen arasında geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir gelişme yaşanmış, Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı. İddiaya göre Fahriye ve görümcesinin arasını düzeltmek için devreye aileler girdi ancak başarılı olamadı. Peki Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in kardeşi arasında neler oluyor?

22.04.2020 10:04 - Son Güncelleme: 22.04.2020 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





