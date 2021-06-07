Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit de o akıma uydu! Oğlu Karan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı “Babasının oğlu”

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de o akıma uydu! Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medyada ebeveynlerin çocuklarıyla benzer pozlarını paylaştığı akıma uydu. Özçivit, geçmiş tarihli bir fotoğrafıyla oğlu Karan'ın benzer pozunu yan yana getirerek Instagram hesabında paylaştı. Burak Özçivit ile oğlu Karan'ın benzer pozlarının bir araya getirildiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Karan için "Babasının oğlu" yorumlarında bulundu. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı…

07.06.2021 19:37 - Son Güncelleme: 07.06.2021 19:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





