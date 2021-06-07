Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit de o akıma uydu! Oğlu Karan’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı “Babasının oğlu”
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de o akıma uydu! Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medyada ebeveynlerin çocuklarıyla benzer pozlarını paylaştığı akıma uydu. Özçivit, geçmiş tarihli bir fotoğrafıyla oğlu Karan'ın benzer pozunu yan yana getirerek Instagram hesabında paylaştı. Burak Özçivit ile oğlu Karan'ın benzer pozlarının bir araya getirildiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Karan için "Babasının oğlu" yorumlarında bulundu. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı…
07.06.2021 19:37
- Son Güncelleme: 07.06.2021 19:37
Meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit, 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.
Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medyada ebeveynlerin çocuklarıyla benzer pozlarını paylaştığı akıma uydu.
Kuruluş Osman'da sergilediği başarılı performansla sık sık adından söz ettiren Burak Özçivit, geçmiş tarihli bir fotoğrafıyla oğlu Karan'ın benzer pozunu yan yana getirerek Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Burak Özçivit ile oğlu Karan'ın benzer pozlarının bir araya getirildiği paylaşım kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, Karan için "Babasının oğlu" yorumlarında bulundu. Öte yandan baba-oğlun benzerliği bir kez daha gündem oldu.
İşte yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in minik oğlu Karan ile yaptığı o paylaşım…