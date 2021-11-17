Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un kardeşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Diriliş Ertuğrul’un yıldızıyla...
Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy'un kardeşi de oyuncu çıktı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Turgut Alp karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Aksoy'un kardeşinin kim olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. Aksoy'un Diriliş Ertuğrul'da rol alan kardeşi herkesi şaşkına çevirirken ikilinin benzerliği de dikkat çekti. İşte Rüzgar Aksoy'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşi...
17.11.2021 18:58
- Son Güncelleme: 17.11.2021 18:58
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi, her Çarşamba milyonları atv ekranlarına kilitliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil ettiği isimlerle reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan isimlerden olan Rüzgar Aksoy ise performansıyla büyük beğeni topluyor.
Rüzgar Aksoy'un 2017 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde boy gösteren oyuncu kardeşi ile benzerliği de çok konuşuluyor.