Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’un kardeşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Diriliş Ertuğrul’un yıldızıyla...

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi, her Çarşamba milyonları atv ekranlarına kilitliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil ettiği isimlerle reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Diziye yeni katılan isimlerden olan Rüzgar Aksoy ise performansıyla büyük beğeni topluyor.