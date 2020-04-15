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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü biriymiş

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen, çarşamba akşamlarına 'kurulan' Kuruluş Osman, liderliği kimseye bırakmayacak gibi. Bunda oyuncu kadrosunun da payı büyük. Başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Bosna-Hersekli oyuncu Alma Terziç oldu. 32 yaşında güzel oyuncu bu popülariteye rağmen o kadar mütevazı bir hayat sürüyor ki evlendiği kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyulmuştu. Alma Terziç'in eşi bizlere o kadar uzak bir isim değil. Yönetme Murat Saraçoğlu ile evlendiğinden bu yani herkes eşini merak ediyor. İşte başta Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç olmak üzere ünlülerin eşler sevgilileri.

15.04.2020 18:05 - Son Güncelleme: 15.04.2020 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





