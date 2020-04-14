Kuruluş Osman'ın Osman Bey'inin oğlu büyüdü! Fahriye Evcen paylaştı, tüm anneler kendi evladını düşündü
Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey karakteri ile milyonların konuştuğu Burak Özçivit ve güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen... Ünlü çift, 2017 yılında dünyaevine girdi ve geçtiğimiz Nisan ayında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Önceki gün 1 yaşına giren Karan Bebek'e annesi Fahriye Evcen'den duygusal bir yazı geldi. 33 yaşındaki Fahriye Evcen, oğlu Karan hakkında yazdığı yazıyla herkesi duygulandırdı. Ayrıca ünlü çiftin hayranları da sevimliliğiyle fenomen olan Karan Bebek için kolları sıvadı, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın doğum gününü bir iyilik hareketine dönüştürdü. Minik Karan için Türkiye'deki sekiz ayrı yardım kuruluşuna bağış yapıldı.
14.04.2020 10:31
- Son Güncelleme: 14.04.2020 10:31
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