Kuruluş Osman'ın Osman Bey'inin oğlu büyüdü! Fahriye Evcen paylaştı, tüm anneler kendi evladını düşündü

"Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbimm... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım... Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum... İyi ki... Annen :)

adına Türkiye'deki birçok yardım kuruluşuna bağış yaptı.