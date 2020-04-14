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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'inin oğlu büyüdü! Fahriye Evcen paylaştı, tüm anneler kendi evladını düşündü

Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey karakteri ile milyonların konuştuğu Burak Özçivit ve güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen... Ünlü çift, 2017 yılında dünyaevine girdi ve geçtiğimiz Nisan ayında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Önceki gün 1 yaşına giren Karan Bebek'e annesi Fahriye Evcen'den duygusal bir yazı geldi. 33 yaşındaki Fahriye Evcen, oğlu Karan hakkında yazdığı yazıyla herkesi duygulandırdı. Ayrıca ünlü çiftin hayranları da sevimliliğiyle fenomen olan Karan Bebek için kolları sıvadı, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın doğum gününü bir iyilik hareketine dönüştürdü. Minik Karan için Türkiye'deki sekiz ayrı yardım kuruluşuna bağış yapıldı.

14.04.2020 10:31 - Son Güncelleme: 14.04.2020 10:31
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'inin oğlu büyüdü! Fahriye Evcen paylaştı, tüm anneler kendi evladını düşündü

Fahriye Evcen, 2017 yılında Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Karan, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Karan bugün 1 yaşına bastı. Fahriye Evcen oğlunun ilk doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'inin oğlu büyüdü! Fahriye Evcen paylaştı, tüm anneler kendi evladını düşündü

"Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım...-Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime..."

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'inin oğlu büyüdü! Fahriye Evcen paylaştı, tüm anneler kendi evladını düşündü

"Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbimm... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım... Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum... İyi ki... Annen :)
adına Türkiye'deki birçok yardım kuruluşuna bağış yaptı.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'inin oğlu büyüdü! Fahriye Evcen paylaştı, tüm anneler kendi evladını düşündü

Ünlü çiftin hayranları, Karan'ın doğum gününü bir iyilik hareketine dönüştürdü. Minik Karan için Türkiye'deki sekiz ayrı yardım kuruluşuna bağış yapıldı.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'inin oğlu büyüdü! Fahriye Evcen paylaştı, tüm anneler kendi evladını düşündü

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen adına kurulan 'Fahbur' isimli hayran kulübü ise örnek bir harekete imza attı.

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