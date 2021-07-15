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Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı. İlk kez Yalıkavak'taki ünlü bir beach'te görüntülenen başarılı oyuncu Burak Çelik'in, model ve Vlogger olan sevgilisi ile keyifli halleri magazin basınına yansıdı. İşte Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik ve sevgilisi Maria Way'in aşk tatilinden kareler...

15.07.2021 13:22 - Son Güncelleme: 15.07.2021 13:26
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı

BURAK AŞK TATİLİNDE!

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı o anlar ise kameralara işte böyle yansıdı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik 21 Temmuz 1992, İstanbul doğumlu. Türk oyuncu ve manken olan Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi.

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı

İlk oyunculuk deneyimini Serdar karakteriyle yaşayan Çelik, ardından bir başka dizinin başrolünde Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakteri ile hayranlarının karşısına çıkan Burak, 2019 yılında Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında ise Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile sevenlerine 'merhaba' dedi.

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Burak Çelik, bir süredir Rusya'nın tanınmış modellerinden Maria Way ile aşk yaşıyordu. İkili ilk kez Bodrum'da ortaya çıktı. Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülendiler.

Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı

Sevgilisiyle plaja inen Burak Çelik, bir süre locada güneşlendi. O sırada Maria Way sevgilisine öpücükler yağdırdı.