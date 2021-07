Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik 21 Temmuz 1992, İstanbul doğumlu. Türk oyuncu ve manken olan Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi.