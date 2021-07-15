Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı
Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Rus Vlogger Maria Way ile aşk tatilinde! Burak Çelik önce muziplik yaptı sonra duşta romantik anlar yaşandı. İlk kez Yalıkavak'taki ünlü bir beach'te görüntülenen başarılı oyuncu Burak Çelik'in, model ve Vlogger olan sevgilisi ile keyifli halleri magazin basınına yansıdı. İşte Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik ve sevgilisi Maria Way'in aşk tatilinden kareler...
15.07.2021 13:22
- Son Güncelleme: 15.07.2021 13:26
İlk oyunculuk deneyimini Serdar karakteriyle yaşayan Çelik, ardından bir başka dizinin başrolünde Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakteri ile hayranlarının karşısına çıkan Burak, 2019 yılında Mahir karakterini oynadı. 2020 yılında ise Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile sevenlerine 'merhaba' dedi.