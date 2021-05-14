Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bikinili pozları olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı adeta iğne ipliğe döndü

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozları olay oldu! 2017 yılında olduğu mide küçültme ameliyatının ardından 60 kilo veren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ve günden güne eriyen Bozoğlu, bu kez bikinili pozlarıyla gündem oldu. Yaz sezonunu açan güzel oyuncu, bikinisiyle verdiği tatil pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanan Bozoğlu hakkında ise tek bir şey merak edildi. İşte detaylar…

14.05.2021 19:26 - Son Güncelleme: 14.05.2021 19:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





