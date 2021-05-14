Vav TV İzle

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bikinili pozları olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı adeta iğne ipliğe döndü

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozları olay oldu! 2017 yılında olduğu mide küçültme ameliyatının ardından 60 kilo veren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ve günden güne eriyen Bozoğlu, bu kez bikinili pozlarıyla gündem oldu. Yaz sezonunu açan güzel oyuncu, bikinisiyle verdiği tatil pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanan Bozoğlu hakkında ise tek bir şey merak edildi. İşte detaylar…

14.05.2021 19:26 - Son Güncelleme: 14.05.2021 19:26
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bikinili pozları olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı adeta iğne ipliğe döndü

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Mide küçültme ameliyatının ardından 60 kilo veren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bikinili pozlarını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bikinili pozları olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı adeta iğne ipliğe döndü

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla beğeni toplayan oyuncu, kısa sürede gündem oldu.

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bikinili pozları olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı adeta iğne ipliğe döndü

Sere serpe uzanarak verdiği pozlarla adından söz ettiren ünlü oyuncunun boyu ise merak konusu oldu. İşte başta Yeşim Ceren Bozoğlu olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bikinili pozları olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı adeta iğne ipliğe döndü
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun bikinili pozları olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı adeta iğne ipliğe döndü

DAMLA COLBAY - 170 CM