Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Değişim sonrası en yakınları bile...
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Değişim sonrası en yakınlarının bile tanıyamadığı başarılı oyuncu adeta eridi. 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, üzerine bir de imaj değiştirdi. Yeni tarzıyla beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte son haliyle beğeni yağmuruna tutulan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
19.02.2021 15:33
- Son Güncelleme: 19.02.2021 15:34
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! 60 kilo vererek büyük bir değişim geçiren başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'yu babası bile tanıyamamıştı...
'Kuruluş Osman'da 'Hazal Hatun'u oynayan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettiriyor.
Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekiyor.
Kilo verdikten sonra bambaşka bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu, adeta iğne ipliğe döndükten sonra şimdi de imaj değişikliğine gitti.
Saçlarını kahkül kesim yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, eski halinden eser kalmayan haliyle bir kez daha sosyal medyada gündem olmayı başardı.
2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve sonrasında iki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun pozlarına beğeni yağıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Merhaba kahkül, ben geldim" notunu yazan ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi, takipçilerine büyük şaşkınlık yaşattı.