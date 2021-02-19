Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Değişim sonrası en yakınları bile...

Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu yeni imajıyla sosyal medyayı salladı! Değişim sonrası en yakınlarının bile tanıyamadığı başarılı oyuncu adeta eridi. 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, üzerine bir de imaj değiştirdi. Yeni tarzıyla beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte son haliyle beğeni yağmuruna tutulan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

19.02.2021 15:33 - Son Güncelleme: 19.02.2021 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





