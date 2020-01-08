Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kaç yaşında? Bunu kimse beklemiyordu

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Kuruluş Osman yayınlanan 6.son bölümüyle Tüm Kişiler' de % 13,69 izlenme oranı ve % 30,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12,48 izlenme oranı ve % 29,31 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,53 izlenme oranı ve %32,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmuştu. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide oyunculuğu ile takdir toplayan isimlerin başında Ragıp Savaş geliyor. Yıllardır ekranlarda olan usta oyuncu Ragıp Savaş başarılı performansı ile takdir toplarken bir yanda da yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş olmak üzere ünlülerin yaşları.

08.01.2020 10:05 - Son Güncelleme: 08.01.2020 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





