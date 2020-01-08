Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş kaç yaşında? Bunu kimse beklemiyordu
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Kuruluş Osman yayınlanan 6.son bölümüyle Tüm Kişiler' de % 13,69 izlenme oranı ve % 30,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12,48 izlenme oranı ve % 29,31 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,53 izlenme oranı ve %32,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmuştu. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide oyunculuğu ile takdir toplayan isimlerin başında Ragıp Savaş geliyor. Yıllardır ekranlarda olan usta oyuncu Ragıp Savaş başarılı performansı ile takdir toplarken bir yanda da yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş olmak üzere ünlülerin yaşları.
KURULUŞ OSMAN'IN 6.BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 6.Bölümünde bakın neler olmuştu? Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır.
Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.
Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?
Kuruluş Osman'ın en beğenilen oyuncularından biri de Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş. Ragıp Savaş hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun en çok yaşını merak etti. Ragıp Savaş'ın yaşını duyanlar hayret etti. İşte Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…