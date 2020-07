Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar çeşme tatiline devam ediyor. Kuruluş Osman'ın sezon finaline girmesi ile birlikte soluğu Çeşme'de alan 21 yaşındaki Aslıhan Karalar, 2017 yılında 'Best Model of the World' güzellik yarışmasında birinci olmuştu. Tescilli güzel Aslıhan Karalar, Çeşme sahilinde adeta güzelliğini konuşturdu. Fiziğiyle dikkat çeken Karalar önceki gün denizde arkadaşının omzunda poz verirken objektife takıldı. İşte Aslıhan Karalar ve 2020 yazına damga vuran ünlülerin tatil görüntüleri...

