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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar çeşme tatiline devam ediyor. Kuruluş Osman'ın sezon finaline girmesi ile birlikte soluğu Çeşme'de alan 21 yaşındaki Aslıhan Karalar, 2017 yılında 'Best Model of the World' güzellik yarışmasında birinci olmuştu. Tescilli güzel Aslıhan Karalar, Çeşme sahilinde adeta güzelliğini konuşturdu. Fiziğiyle dikkat çeken Karalar önceki gün denizde arkadaşının omzunda poz verirken objektife takıldı. İşte Aslıhan Karalar ve 2020 yazına damga vuran ünlülerin tatil görüntüleri...

16.07.2020 11:34 - Son Güncelleme: 16.07.2020 11:52
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar Çeşme tatline devam ediyor. 21 yaşındaki tescilli güzel Aslıhan Karalar, kız kıza çıktığı tatilde, deniz içinde arkadaşının omzuna çıkarak fotoğraf çekti.

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı

Karalar ve arkadaşları daha sonra yemek yiyerek vakit geçirdiler.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı

İşte Aslıhan Karalar ve 2020 yazına damga vuran ünlülerin tatil fotoğrafları...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı

Aslıhan Karalar...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı
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