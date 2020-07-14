Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!
Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar da bikinili ünlüler kervanına katıldı. Kuruluş Osman'ın sezon finaline girmesi ile birlikte soluğu Çeşme'de alan 21 yaşındaki Aslıhan Karalar, 2017 yılında 'Best Model of the World' güzellik yarışmasında birinci olmuştu. Tescilli güzel Aslıhan Karalar, mavi bikinisi ile Çeşme sahilinde adeta güzelliğini konuşturdu. İşte Aslıhan Karalar ve 2020 yazına damga vuran ünlülerin tatil görüntüleri...
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı! 21 yaşındaki tescilli güzel Aslıhan Karalar, arkadaşları ile koyu sohbetteyken görüntülendi. Bir ara telefonuya sahile inerek uzun uzun konuşurken dikkat çeken Aslıhan Karalar, mavi bikinisi ve beyaz pareosu ile objektiflere yansıdı.