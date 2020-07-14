Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar da bikinili ünlüler kervanına katıldı. Kuruluş Osman'ın sezon finaline girmesi ile birlikte soluğu Çeşme'de alan 21 yaşındaki Aslıhan Karalar, 2017 yılında 'Best Model of the World' güzellik yarışmasında birinci olmuştu. Tescilli güzel Aslıhan Karalar, mavi bikinisi ile Çeşme sahilinde adeta güzelliğini konuşturdu. İşte Aslıhan Karalar ve 2020 yazına damga vuran ünlülerin tatil görüntüleri...

14.07.2020 12:49 - Son Güncelleme: 14.07.2020 13:04
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı! 21 yaşındaki tescilli güzel Aslıhan Karalar, arkadaşları ile koyu sohbetteyken görüntülendi. Bir ara telefonuya sahile inerek uzun uzun konuşurken dikkat çeken Aslıhan Karalar, mavi bikinisi ve beyaz pareosu ile objektiflere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!

Bikinili görüntülenen Aslıhan Karalar, Instagram'dan da tatil fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Aslıhan Karalar'ın bikinisi ile yakalandığı anlar ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden fotoğraflar...

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!

SONGÜL KARLI

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!

46 yaşındaki Karlı, sarı pareosunu çıkararak denize girdi ancak kendisini çeken gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı. Bikinisinin kaydığını anlamayan Songül Karlı, frikik verdiğini anlamadı ve bir süre o şekilde dolaştı.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!

BERGÜZAR KOREL

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi? Tuvana Türkay Instagram'dan önce paylaştı ardından kaldırdı!
Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi? Tuvana Türkay Instagram'dan önce paylaştı ardından kaldırdı!