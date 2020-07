Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u bikinili yakalandı! Tescilli güzel Aslıhan Karalar mavi bikinisi ile Çeşme'yi salladı!

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar da bikinili ünlüler kervanına katıldı. Kuruluş Osman'ın sezon finaline girmesi ile birlikte soluğu Çeşme'de alan 21 yaşındaki Aslıhan Karalar, 2017 yılında 'Best Model of the World' güzellik yarışmasında birinci olmuştu. Tescilli güzel Aslıhan Karalar, mavi bikinisi ile Çeşme sahilinde adeta güzelliğini konuşturdu. İşte Aslıhan Karalar ve 2020 yazına damga vuran ünlülerin tatil görüntüleri...

