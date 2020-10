Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi hayran bıraktı! "Güzelliğin kaynağı belli..."

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu, ailesi ile de fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bir süre tatil fotoğraflarıyla beğeni toplayan Aslıhan Karalar'ın annesini görenler, 'Güzelliğin kaynağı belli' şeklinde yorumlarda bulunuyor. İşte Kuruluş Osman ile yıldızı parlayan tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın annesi...

