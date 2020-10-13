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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi hayran bıraktı! "Güzelliğin kaynağı belli..."

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu, ailesi ile de fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bir süre tatil fotoğraflarıyla beğeni toplayan Aslıhan Karalar'ın annesini görenler, 'Güzelliğin kaynağı belli' şeklinde yorumlarda bulunuyor. İşte Kuruluş Osman ile yıldızı parlayan tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın annesi...

13.10.2020 17:33 - Son Güncelleme: 13.10.2020 17:33
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi hayran bıraktı! Güzelliğin kaynağı belli...

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi hayran bıraktı! Güzelliğin kaynağı belli...

Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi hayran bıraktı! Güzelliğin kaynağı belli...

Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi hayran bıraktı! Güzelliğin kaynağı belli...

Dizide Burçin Hatun karakteri ile izleyici karşısına çıkan çıkan genç oyuncu Aslıhan Karalar, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Karalar'ın annesini görenler ise hayran kalıyor.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi hayran bıraktı! Güzelliğin kaynağı belli...

İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere ünlülerin anneleri.

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