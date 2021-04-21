Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız meğer... Görünce şaşmak garanti!
Görünce şaşmak garanti! İnsanlar çift yaratılmış derler ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ünlüler ve dünyaca yıldız futbolcuların benzerlikleri görenleri hayrete düşürecek cinsten. Futbol camiasının isimleri ve ünlüler arasındaki benzerliğe şaşırmaya hazır mısınız? Ozan Kabak, Cemal Can Canseven, Cüneyt Çakır, Arda Kural, Koray Avcı, Burak Özçivit ve Mert Nobre ve daha fazlası...
21.04.2021 09:27
- Son Güncelleme: 21.04.2021 09:27