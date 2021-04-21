Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız meğer... Görünce şaşmak garanti!

Futbol ve sanat camiası içerisinde yer alan isimler arasında birbirine benzerliğiyle konuşulan isimler yok değil. Kimini siz de daha önce fark ettiniz. Ancak bazıları var ki görenleri şaşırtıyor. İşte birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken sanat ve futbol camiasından tanıdık yüzler...