RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız meğer... Görünce şaşmak garanti!

Görünce şaşmak garanti! İnsanlar çift yaratılmış derler ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ünlüler ve dünyaca yıldız futbolcuların benzerlikleri görenleri hayrete düşürecek cinsten. Futbol camiasının isimleri ve ünlüler arasındaki benzerliğe şaşırmaya hazır mısınız? Ozan Kabak, Cemal Can Canseven, Cüneyt Çakır, Arda Kural, Koray Avcı, Burak Özçivit ve Mert Nobre ve daha fazlası...

21.04.2021 09:27 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:27
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız meğer... Görünce şaşmak garanti!

Futbol ve sanat camiası içerisinde yer alan isimler arasında birbirine benzerliğiyle konuşulan isimler yok değil. Kimini siz de daha önce fark ettiniz. Ancak bazıları var ki görenleri şaşırtıyor. İşte birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken sanat ve futbol camiasından tanıdık yüzler...

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Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız meğer... Görünce şaşmak garanti!

Bünyamin Gezer - Emre Karayel

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız meğer... Görünce şaşmak garanti!

Fatih Terim - Hüseyin Avni Danyal

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız meğer... Görünce şaşmak garanti!

Mustafa Ceceli - Mario Götze

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ve Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız meğer... Görünce şaşmak garanti!

Jason Momoa - Dani Osvaldo