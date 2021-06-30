Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit 'haberler Fahriye'de' dedi bombayı patlattı! İşte eşi Fahriye Evcen'in yeni işi...
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit 'haberler Fahriye'de' dedi bombayı patlattı! 2017'de evlenen, Karan adından bir oğulları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Özçivit, uzun süredir ekranlardan uzak olan eşi hakkında, "Haberler Fahriye'de" açıklamasıyla merak uyandırdı. İşte uzun zamandır ekranlardan uzak kalan oyuncu Fahriye Evcen'in yeni işi...
30.06.2021 09:41
- Son Güncelleme: 30.06.2021 09:41
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit 'haberler Fahriye'de' dedi bombayı patlattı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finaline girmesinin ardından Burak Özçivit ve eşi önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı
Dizisinin sezon finaline girmesi ile bir süre daha İstanbul'da kalıp işlerini halledeceğini açıklayan Özçivit, Yakışıklı oyuncu, "Tatil planı henüz yapamadık. İşler güçler birikti, malum çekimlerden fırsat bulamıyorduk. İşleri toparlar toparlamaz ailece güzel bir tatile çıkmayı düşünüyoruz" dedi.
"Yeni bir proje olacak mı?" sorusuna Özçivit, "Benim hali hazırda devam eden projem var fakat Fahriye'nin süprizi değil, sürprizleri olacak. Asıl haberler onda. Zamanı geldiğinde bilgisini sizlerle paylaşacağız" dedi.
Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündemde.
Son olarak bir mobilya firmasının reklamlarından boy gösteren Fahriye Evcen aynı zamanda bir bebek bezi reklamında da oğlu Karan ile yer aldı. Adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" diyen Fahriye Evcen yeni bombayı patlattı.