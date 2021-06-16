Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit babasının hık demiş burnundan düşmüş... "Maaile birbirinin kopyası!"

ATV'nin dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Özçivit'in özel hayatı mercek altında. Burak Özçivit'in ailesini görenler 'birbirinin kopyası' diyor. Babası Bülent Özçivit'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit babasının birebir kopyası.

16.06.2021 09:33 - Son Güncelleme: 16.06.2021 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





