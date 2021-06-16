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Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit babasının hık demiş burnundan düşmüş... "Maaile birbirinin kopyası!"

ATV'nin dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Özçivit'in özel hayatı mercek altında. Burak Özçivit'in ailesini görenler 'birbirinin kopyası' diyor. Babası Bülent Özçivit'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit babasının birebir kopyası.

16.06.2021 09:33 - Son Güncelleme: 16.06.2021 09:35
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit babasının hık demiş burnundan düşmüş... Maaile birbirinin kopyası!

"MAAİLE BİRBİRİNİN KOPYASI!"

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit babasının hık demiş burnundan düşmüş...Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit, babası Bülent Özçivit'e olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde... Son dönemin en çok adından söz edilen ünlü isimlerinden Burak Özçivit. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan 36 yaşındaki oyuncu dünya çapında bir şöhrete sahip.

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Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit babasının hık demiş burnundan düşmüş... Maaile birbirinin kopyası!

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le herkesin gıptayla baktığı bir evliliği olan Burak Özçivit, 2019 yılında babalık duygusunu tattı.

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit babasının hık demiş burnundan düşmüş... Maaile birbirinin kopyası!

Şimdilerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin minik oğulları Karan anne ve babasından daha popüler desek yanlış olmaz.

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit babasının hık demiş burnundan düşmüş... Maaile birbirinin kopyası!

Bu kadar göz önünde olunca özel hayatın merak edilmesi kaçınılmaz. Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar annesi Ceyhan'ı görünce şaştı kaldı. Ceyhan Özçivit adeta genç kızlara taş çıkartıyor. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin aileleri.

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit babasının hık demiş burnundan düşmüş... Maaile birbirinin kopyası!

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